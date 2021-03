Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai assinar hoje um decreto para facilitar o acesso dos norte-americanos ao voto, uma medida inserida nas comemorações do 56.º aniversário do "Domingo Sangrento", ocorrido em 1965 no Alabama.

Segundo a agência AFP, o decreto de Joe Biden vai no sentido de exigir a melhoria ou a modernização de sites federais que forneçam informações sobre eleições e votação.

Esta medida surge numa altura em que vários parlamentos locais, com maioria republicana, estão a tentar restringir o acesso à votação em resposta à derrota de Donald Trump, em 03 de novembro.