Actualidade

Várias centenas de pessoas responderam hoje ao apelo do Movimento Democrático das Mulheres (MDM) manifestando-se, no Porto, a favor da igualdade de direitos e protestando contra o acumular de funções que a chegada da pandemia provocou ao seu quotidiano.

O Dia Internacional de Mulher foi o mote e, sempre com distanciamento social e máscara na cara, as pessoas foram ao longo da tarde ocupando o seu lugar no Largo Amor de Perdição para um protesto com muitas caras, mas um só denominador: a igualdade.

À Lusa, Márcia Oliveira, dirigente do MDM testemunhou que "continua a existir um longo caminho a percorrer no que toda à igualdade entre homens e mulheres", situação que, frisou, foi "agravada pela pandemia, utilizada muitas vezes como desculpa para retrocessos de direitos".