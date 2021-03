Covid-19

A Itália registou 20.765 novos contágios pelo novo coronavírus e 207 óbitos associados à covid-19 nas últimas 24 horas, foi hoje divulgado, numa altura em que as autoridades italianas temem o surgimento de uma nova vaga da pandemia.

Com o registo destes novos contágios pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2) nas últimas 24 horas, o país totaliza, até à data, 3.067.486 casos de pessoas que ficaram infetadas, de acordo com o boletim informativo do Ministério da Saúde italiano.

O indicador de novas infeções no país continua acima dos 20 mil, mas é inferior aos 23 mil contágios divulgados no sábado.