Actualidade

Pelo menos 300 pessoas terão ficado feridas após quatro explosões registadas num quartel militar na cidade de Bata, na Guiné Equatorial, estimaram as autoridades, adiantando que há mortos e muitos desaparecidos debaixo dos escombros.

"Até agora desconhece-se o número total de falecidos, mas estima-se que sejam cerca de 300", adiantou o Ministério da Saúde e Bem Estar Social da Guiné Equatorial através da sua conta oficial na rede social Twitter.

De acordo com a mesma fonte, as explosões ocorreram no bairro de Mondong Nkuantoma, em Bata, maior cidade e capital económica da Guiné Equatorial, onde se localiza um quartel militar.