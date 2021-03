Covid-19

A França registou 21.825 novos casos da doença covid-19 e 130 mortes nas últimas 24 horas, um ligeiro decréscimo em comparação com os indicadores do dia anterior, divulgaram as autoridades de saúde locais.

No sábado, o país tinha contabilizado 173 mortes e 23.300 casos de infeção pelo novo coronavírus.

Desde o início da crise pandémica, 88.574 pessoas morreram no território francês por causa da doença covid-19 e 3,9 milhões de casos positivos foram notificados no país.