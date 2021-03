Actualidade

Seis das oito monjas que vão viver na Cartuxa de Évora, previsivelmente partir de setembro, após obras no mosteiro, foram hoje visitar a sua nova "casa", mas já a "conheciam" através de fotos que pesquisaram na Internet.

"Nós somos monjas do nosso tempo. Temos Internet, então, já vimos todas as fotos que há da Cartuxa, mas é outra coisa estar aqui", destacou aos jornalistas Maria Iuxta Crucem, prioresa (superiora) da comunidade de religiosas que vai habitar o Convento da Cartuxa.

Nesta visita inaugural ao Mosteiro de Santa Maria Scala Coeli (Escada do Céu), desocupado desde a mudança dos últimos quatro monges cartuxos para Espanha, as irmãs Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará foram conduzidas por jardins, corredores, uma das celas e até o cemitério.