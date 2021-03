Actualidade

O Presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, pediu hoje a ajuda da comunidade internacional após uma série de explosões num quartel militar na cidade de Bata, que classificou como um acidente causado por negligência.

Num comunicado oficial, lido na televisão pública TVGE, o Presidente da República, Obiang Nguema Mbasogo, disse que a cidade de Bata foi "vítima de um acidente causado por negligência e descuido da unidade responsável pela guarda e proteção dos depósitos de dinamite e explosivos anexos ao quartel militar de Nkuantoma".

De acordo com a nota, foram queimadas em terrenos das proximidades que alastraram aos paióis e causaram as explosões, mas Teodoro Obiang informou ter ordenado a abertura de uma investigação exaustiva às causas do acidente.