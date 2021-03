Actualidade

A recém-criada plataforma de cidadãos "Guiné Equatorial Também é Nossa" (GE Nuestra, em espanhol) exigiu hoje ao Governo que "não poupe meios para ajudar as vítimas" das explosões na cidade de Bata, defendendo rapidez e transparência na informação.

"A GE Nuestra exige que as autoridades sejam tão transparentes e pontuais quanto possível na informação sobre as causas destas explosões. Da mesma forma, dada a gravidade dos factos, exige que o Governo não poupe meios para ajudar as vítimas", defendeu a plataforma, num comunicado enviado à agência Lusa.

Várias explosões registaram-se hoje no quartel militar Nkuantoma, um bairro residencial de Bata, maior cidade e capital económica da Guiné Equatorial, causando mais de 500 feridos e um número indeterminado de mortos.