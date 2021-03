Actualidade

Joan Laporta foi hoje eleito presidente do FC Barcelona, sucedendo ao contestado Josep Maria Bartomeu, ao recolher 30.184 votos (54,28% do total), nas eleições para os órgãos sociais do clube espanhol.

Laporta, que presidiu o Barcelona entre 2003 e 2010, bateu na corrida eleitoral os outros dois candidatos à liderança do clube catalão, Víctor Font e Toni Freixa, que recolheram 16.679 (29,99%) e 4.769 votos (8,58%), respetivamente.

Um total de 55.611 sócios, correspondente a 50,42% do universo de associados do Barcelona, participaram no ato eleitoral, apesar das fortes restrições impostas pelas autoridades sanitárias, devido à pandemia de covid-19.