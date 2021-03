Covid-19

As autoridades de saúde timorenses informaram hoje os membros do Governo da existência de um novo caso da covid-19 em Díli, detetado após um conjunto de testes em massa e de rastreio a contactos realizados na capital.

Fonte do Governo disse à Lusa que o novo caso um residente no bairro de Bebonuk, na parte ocidental da cidade, foi dada a conhecer pelos responsáveis da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) durante a reunião do Conselho de Ministros.

O encontro do Governo está a analisar a resposta em termos de medidas que vai ser dada depois da confirmação de dois casos positivos - dois funcionários públicos - detetados numa operação de testes em massa para rastreio de contactos na saída ocidental da cidade, em concreto o bairro de BTN-II, suco de Madohi, próximo de Tasi Tolu.