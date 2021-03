Covid-19

Os membros do Governo timorense vão todos ser testados hoje à covid-19 no final da reunião do Conselho de Ministros, como medida preventiva depois da deteção de dois casos entre funcionários públicos, um deles diretor.

Fonte do Governo confirmou à Lusa que todos os membros do Governo, bem como as restantes pessoas que participaram na reunião de hoje do Conselho de Ministros vão ser testados, antes de uma conferência de imprensa em que serão anunciadas as medidas a adotar na cidade.

As novas medidas do Governo, ainda desconhecidas, surgem depois das autoridades de saúde terem detetado três casos, dois na zona de Madohi, próximo de Tasi Tolu, na saída ocidental da capital, e um no bairro de Bebonuk, os primeiros possíveis casos de transmissão comunitária desde o início da pandemia, há um ano.