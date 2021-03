Actualidade

Um grupo de 106 professores inicia hoje um curso de formação de formadores de língua portuguesa para os vários níveis do ensino não superior do país, num projeto cofinanciado por Portugal e Timor-Leste.

"Vamos continuar a promover as competências e investir nas qualificações dos nossos professores para fomentar a aprendizagem em língua portuguesa e promover o ensino das ciências, matemática e outras áreas do saber", afirmou o vice-ministro da Educação, Juventude e Desporto, António Guterres, na cerimónia de arranque do curso.

Ao agradecer o apoio português à formação e fortalecimento do sistema educativo, Guterres lembrou os grandes desafios que o setor educativo timorense enfrenta.