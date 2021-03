Actualidade

As eleições para a Assembleia Legislativa de Macau vão realizar-se em 12 de setembro, de acordo com uma ordem executiva hoje publicada no Boletim Oficial.

De acordo com uma outra ordem executiva do chefe do Governo local, Ho Iat Seng, o limite das despesas de cada candidatura foi fixado em 3,5 milhões patacas (cerca de 37 mil euros).

Em fevereiro, o orçamento das eleições legislativas deste ano foi estabelecido em 50,8 milhões de patacas (5,2 milhões de euros), indicou o presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL).