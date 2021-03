Actualidade

O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), António Cunha, reúne-se hoje com 50 deputados da Assembleia da República eleitos em círculos eleitorais da Região Norte.

Fonte da CCDR-N explicou à agência Lusa que a reunião é o início de "uma prática de caráter regular, com o objetivo de partilhar informações relevantes com os representantes da população do Norte na Assembleia da República, ajudando a criar pontes de diálogo para matérias de interesse regional".

"O encontro, que será realizado por via digital, tem em consideração o momento de definição de um novo ciclo da Política de Coesão da União Europeia, para o horizonte 2021/2027, com a consequente definição de novas estratégias nacionais e regionais para a aplicação do futuro pacote de ajudas comunitárias, bem como do Plano de Recuperação e Resiliência [PRR] português", referiu.