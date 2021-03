Covid-19

A PSP fiscalizou 63.688 pessoas e efetuou 49 detenções entre 15 de janeiro e 01 de março no âmbito do confinamento obrigatório de cidadãos infetados com o novo coronavírus ou em vigilância ativa por decisão das autoridades de saúde.

De acordo com dados do Departamento de Investigação Criminal da Direção Nacional da PSP, entre 15 de janeiro (data em que Portugal entrou num novo confinamento geral devido ao agravamento da pandemia de covid-19) e 01 de março, foram levantados 938 autos de notícia para efeitos de processo-crime.

Em declarações à Lusa, o subintendente Carlos Lourenço, do Departamento de Investigação Criminal, adiantou que na zona de Lisboa foram fiscalizados 14.292 cidadãos, detidas 17 pessoas por incumprimento do dever de confinamento obrigatório e levantados 733 autos.