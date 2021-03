Covid-19

A direção da Escola Portuguesa de Díli (EPD) deliberou hoje suspender as atividades durante pelo menos uma semana, em virtude da decisão do Governo de aplicar confinamento obrigatório e cerca sanitária na capital timorense.

Numa ordem de serviço à qual a Lusa teve acesso, a EPD explicou que a decisão surge na sequência da decisão do Conselho de Ministros de impor as restrições durante pelo menos uma semana, até 15 de março, com possibilidade de extensão durante mais sete dias.

"Informamos a comunidade educativa da Escola Portuguesa de Díli - Ruy Cinatii, que a mesma encerrará as suas atividades letivas presenciais durante o período de tempo referido", explica-se na nota.