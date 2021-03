Hong Kong

A líder de Hong Kong disse hoje que o executivo "acolhe com satisfação" as mudanças no sistema eleitoral da cidade que vão aumentar substancialmente o controlo de Pequim no território e excluir os críticos do regime.

As autoridades chinesas afirmaram que o projeto de decisão da Assembleia Nacional Popular da China significa que a comissão pró-Pequim que elege o líder de Hong Kong escolheria também uma grande parte da legislatura para assegurar que a cidade seja dirigida por "patriotas".

A comissão eleitoral também teria o direito de vetar candidatos ao Conselho Legislativo, eliminando qualquer pessoa suspeita de ser insuficientemente leal à China e ao Partido Comunista no poder.