Actualidade

Procuradores na Tailândia acusaram hoje de sedição 18 ativistas pró-democracia, três dos quais já tinham sido acusados de insultar a monarquia, um crime considerado muito grave no país.

As acusações de sedição, um crime punível com até sete anos de prisão, estão relacionadas com os protestos anti-governamentais de setembro de 2020, mas, de acordo com os advogados de defesa, as provas não foram ainda clarificadas pela Procuradoria.

As acusações de lesa majestade, aplicadas a três dos 18 acusados, foram pronunciadas aos ativistas Panusaya Sithijirawattanakul, Jatupat Boonpattararaksa e Panupong Jadnok.