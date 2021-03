Actualidade

O Presidente cessante do Níger, Mahamadou Issoufou, ganhou a edição deste ano do Prémio Ibrahim para a Excelência na Liderança Africana, anunciou hoje a fundação, que anualmente atribui este galardão a líderes excecionais no continente africano.

O ainda chefe de Estado do Níger "demonstrou uma liderança excecional e respeito pela democracia perante uma combinação de desafios sem precedentes", lê-se no comunicado hoje distribuído em Londres, sede da organização que anualmente distingue "líderes excecionais que, durante o seu mandato, tenham desenvolvido os seus países, reforçado a democracia e protegido o Estado de direito em benefício comum do seu povo".

Mahamadou Issoufou cumpriu dois mandatos de cinco anos como Presidente do Níger, entre 2011 e 2020, sendo a sexta individualidade galardoada com o Prémio Ibrahim.