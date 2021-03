Covid-19

As autoridades timorenses anunciaram hoje terem detetado sete novos casos da covid-19 em Díli, seis dos quais detetados na zona oriental da cidade em rastreios a contactos de dois casos detetados no fim de semana.

"Depois de terem sido detetados os dois casos no suco de Madohi e no âmbito do processo de rastreio de contactos, as equipas conjuntas detetaram mais seis casos", disse o coordenador da equipa para a Prevenção e Mitigação da covid-19 da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), Rui Araújo.

"Ao mesmo tempo e no âmbito do rastreio aleatório de contactos, foi detetado outro caso no bairro de Bebonuk", disse, referindo-se a um caso que já tinha sido noticiado hoje pela Lusa.