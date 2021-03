Actualidade

O lucro do Grupo Ageas Portugal aumentou 36,1% para 150,8 milhões de euros em 2020, face a 2019, impulsionado pela libertação de provisões técnicas dos seguros de Vida, cujo impacto somou 36 milhões, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o grupo segurador reporta um volume de negócios de 1.600 milhões de euros no ano passado no conjunto dos ramos Vida e Não Vida.

"No ano passado, devido à pandemia da covid-19, o mercado segurador português sofreu uma forte contração e o Grupo Ageas Portugal encerrou o ano com um crescimento no Ramo Não Vida de 5,2%, para os 775 milhões, e um decréscimo no Ramo Vida de 42,8%, para os 801 milhões, ambos alinhados com a tendência do mercado, mas com um melhor resultado em Não Vida", refere.