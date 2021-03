Covid-19

Portugal mantém a tendência de descida de novos casos de covid-19, sendo a incidência, no domingo, de 141 casos por 100 mil habitantes, disse hoje André Peralta, que apontou também um aumento da incidência da variante inglesa no país.

Relativamente à nova variante associada ao Reino Unido, o investigador da Direção-Geral da Saúde (DGS) afirmou que se observa "um crescimento da incidência" com maior expressão na região de Lisboa e Vale do Tejo, com aproximadamente 66% casos positivos, mas com um crescimento na região Centro e na região Norte com uma prevalência superior a 50% atualmente.

"Vemos desde a última reunião do Infarmed que houve uma manutenção da tendência de descida [de novos casos] e a incidência de Portugal ao dia de ontem [domingo] era de 141 casos por 100 mil habitantes", adiantou o diretor de Serviços de Informação e Análise da Direção-Geral da Saúde (DGS), na reunião no Infarmed, em Lisboa, que junta especialistas, membros do Governo e o Presidente da República.