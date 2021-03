Covid-19

As livrarias especializadas em banda desenhada têm resistido a um ano de pandemia de covid-19 e ao segundo confinamento, graças à fidelização dos clientes e a encomendas 'online', embora assumam quebras significativas.

À Lusa, as quatro principais livrarias especializadas do país relatam dificuldades em manobrar um mercado 'online' que exige mais mão de obra por menos faturação, por comparação à venda ao balcão, com os clientes fiéis e habituais, e a receção das remessas dos Estados Unidos a ajudarem a manter à tona os projetos.

Na lisboeta Kingpin Books há "decréscimos significativos mensais", em termos de faturação, mas uma "postura extremamente ativa", nas redes sociais e presença na Internet, tem ajudado, garante Mário Freitas.