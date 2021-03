Actualidade

O Governo convocou as confederações sindicais e patronais para uma reunião de concertação social extraordinária na quarta-feira, para lhes apresentar o plano de desconfinamento.

A convocatória, a que a agência usa teve acesso, foi enviada na sexta-feira à noite aos parceiros sociais pelo Conselho Económico e Social (CES), a pedido do gabinete da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, com a promessa de que a ordem de trabalhos lhes será encaminhada oportunamente.

Fonte da UGT disse à agência Lusa que, entretanto, os parceiros sociais foram informados pela ministra do Trabalho de que o objetivo do encontro é a apresentação do plano de desconfinamento que o Governo irá divulgar quinta-feira.