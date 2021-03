Síria

Mais seis milhões de sírios podem ser forçados a deixar as suas casas na próxima década se o conflito se prolongar naquele país, segundo um relatório publicado hoje pela organização não-governamental (ONG) Conselho Norueguês para os Refugiados (NRC).

O documento "A década mais escura", baseado na análise de dados da ONU e entrevistas com refugiados e deslocados na Síria, Jordânia, Líbano e Iraque, alerta para a possibilidade de mais seis milhões de deslocados "se continuar o conflito, a insegurança e a deterioração económica".

O relatório, que assinala o décimo ano do conflito no país árabe, considera um cenário com a manutenção do cessar-fogo decretado há um ano na província de Idlib, último reduto da oposição do país, alertando que o número poderá ser maior se houver uma nova grande ofensiva na região.