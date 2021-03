Actualidade

A consultora NKC African Economics considerou hoje que os riscos de depreciação do kwanza continuam elevados, apesar da recente valorização da moeda angolana, que atingiu na semana passada o melhor resultado dos últimos cinco meses.

"O risco de uma forte depreciação da moeda continua elevado devido à incerteza no mercado energético causada pela pandemia de covid-19", escrevem os analistas desta filial africana da consultora Oxford Economics.

No comentário sobre a evolução do kwanza, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os analistas afirmam que "apesar de as fortes transações da moeda e da melhoria do sentimento sobre o risco terem abrandando os riscos de curto prazo, o kwanza vai provavelmente continuar sob pressão a curto prazo devido à forte dependência do petróleo, que está confrontado com uma redução na procura e na produção".