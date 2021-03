Actualidade

Astrónomos detetaram pela primeira vez num quasar, objeto muito brilhante no centro de galáxias, a fonte de ondas de rádio mais distante, que pode dar pistas sobre os primórdios do Universo, foi hoje divulgado.

O quasar P172+18, formado quando o Universo tinha 780 milhões de anos (o Universo terá 13,8 mil milhões de anos), não é o mais distante dos quasares descobertos, mas a novidade, segundo o Observatório Europeu do Sul (OES), que opera um dos telescópios com que foram feitas as observações em detalhe do objeto, é que é "a primeira vez que os astrónomos conseguiram identificar sinais de jatos rádio num quasar tão primordial".

"Apenas cerca de 10% dos quasares --- os que emitem fortes ondas de rádio --- têm jatos que brilham intensamente nas frequências rádio", adianta em comunicado o observatório, do qual Portugal é um dos países-membros.