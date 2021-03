Afeganistão

O Governo afegão rejeitou hoje a proposta feita pelo chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, para acelerar as negociações de paz com os talibãs, que estão paradas há várias semanas.

"A nossa pobreza e dependência do mundo exterior não significam que devamos aceitar pedidos ilegítimos", disse o primeiro vice-Presidente afegão, Amrullah Saleh, depois de ter recebido uma carta com a proposta norte-americana dirigida ao Presidente afegão, Ashraf Ghani.

Saleh reconheceu que o relacionamento de Kabul "com o mundo ocidental e com os Estados Unidos é fundamental e baseia-se em interesses mútuos", mas afirmou que, embora os poderes estrangeiros sejam livres para decidir sobre a sua presença militar no Afeganistão, eles não têm controlo sobre o destino do Afeganistão.