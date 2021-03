Covid-19

Moçambique recebeu hoje mais 484 mil doses de vacina contra a covid-19, no âmbito da iniciativa Covax e das relações de cooperação com a Índia.

Trata-se do segundo lote de vacinas que Moçambique recebe, das quais 384 mil doses são da iniciativa Covax e as restantes 100 mil doadas pelo governo indiano.

As vacinas chegaram hoje ao Aeroporto Internacional de Maputo, numa cerimónia simbólica dirigida pelo primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, e que contou com a presença dos parceiros de cooperação.