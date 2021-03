Covid-19

As crianças inglesas começaram hoje o regresso às aulas, primeiro passo do alívio gradual do confinamento decretado em janeiro para controlar a pandemia covid-19.

Crianças de 5 a 11 anos foram as primeiras, devendo os alunos das escolas secundárias e universidades voltar nos próximos dias de forma faseada.

A reabertura das escolas na segunda-feira diz respeito apenas a Inglaterra, pois cada nação britânica vai desconfinar ao seu próprio ritmo.