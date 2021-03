Covid-19

O recolher obrigatório na Madeira foi prorrogado até ao dia 15 de março, revelou hoje o presidente do Governo Regional, acrescentando que o alívio das medidas em vigor na ilha está dependente da evolução pandémica da covid-19 no arquipélago.

À margem da cerimónia alusiva ao 108.º aniversário do Corpo de Polícia Florestal, Miguel Albuquerque lembrou que a Madeira não está em confinamento, mas numa situação de recolher obrigatório, equilibrando as políticas de contenção da pandemia com as do funcionamento da economia.

"Nós estamos numa situação de contenção, mas, com a economia a funcionar, não há confinamento", disse.