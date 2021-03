Actualidade

O juiz desembargador Eurico Reis considera que a chegada de processos aos tribunais a pouco tempo da prescrição é uma "forma ilegítima de condicionar a posição do juiz", frisando que estes não são "meros carimbadores" das decisões administrativas.

"Há muitas formas de pressionar, influenciar o juiz no sentido de uma determinada decisão em vez doutra. E uma delas é limitar-lhe o tempo e a tranquilidade que ele tem para analisar os factos, e a circunstância dos processos chegarem a pouco tempo da prescrição é, do meu ponto de vista, uma forma ilegítima de condicionar a posição do juiz", disse à Lusa Eurico Reis, que preside à Secção de Propriedade Intelectual, Concorrência, Regulação e Supervisão do Tribunal da Relação de Lisboa.

Para o juiz desembargador, as entidades reguladoras "não têm o direito de contar com a ideia de que os tribunais são os meros carimbadores" das suas decisões.