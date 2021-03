Actualidade

As decisões judiciais em crimes de violência doméstica ou de natureza sexual não têm quaisquer expressões discriminatórias em função do género do juiz, arguido e vítima, concluem estudos hoje divulgados.

"A esmagadora maioria das decisões não contêm expressões discriminatórias" em ambos os tipos de crime, disseram Pedro Sousa e Jorge Quintas, docentes da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, que apresentaram o estudo da Escola de Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, feito a pedido da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP).

Analisando o conteúdo de 212 decisões judiciais proferidas entre os anos de 2015 e 2019, o estudo concluiu que, nos crimes de violência doméstica, "nos tribunais singulares, as juízas tendem a condenar mais do que os juízes, mas já não há diferenças na determinação das penas", explicou Pedro Sousa.