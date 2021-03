Covid-19

(CORREÇÃO DO 1.º PARÁGRAFO) Lisboa, 08 mar 2021 (Lusa) - Portugal registou hoje 25 mortes relacionadas com a covid-19 e 365 novos casos de infeção com o novo coronavírus, o valor mais baixo desde 07 de setembro, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS). (CORRIGE ANTERIOR DATA COM MENOS NOVOS CASOS, QUE FOI NO DIA 07 DE SETEMBRO E NÃO NO DIA 08)

O boletim da DGS revela que estão internados 1.403 doentes (menos 11 do que no domingo), o valor mais baixo desde 22 de outubro, dia em que estavam hospitalizadas 1.365 pessoas.

Nos cuidados intensivos Portugal tem hoje 342 doentes (menos 12 em relação a domingo), o valor mais baixo desde 06 de novembro, dia em que estavam 340 pessoas nestas unidades.