Actualidade

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, prometeu uma equipa "que vai com tudo" para passar a eliminatória no duelo desta terça-feira com a Juventus, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Os 'dragões' levam para Itália uma vantagem na eliminatória, depois de terem vencido, em casa, por 2-1, a equipa na qual alinha o português Cristiano Ronaldo, com o técnico 'portista' a garantir um FC Porto a "demonstrar que é um clube com história e força".

"A história do FC Porto nesta competição é muito rica. Vamos encontrar um adversário que já esteve em finais, que investiu muito para tentar ganhar a Liga dos Campeões, mas nós vamos fazer um jogo à imagem do que somos como equipa. Vamos com tudo para conseguir a qualificação", vincou Sérgio Conceição.