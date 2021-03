Actualidade

A ministra de Estado e da Presidência alertou hoje que qualquer discriminação no presente tem uma consequência no futuro, dando como exemplo as desigualdades salariais e os efeitos nas pensões, defendendo que são precisas mais e melhores respostas.

Na sua intervenção na conferência digital sobre o tema "O impacto socioeconómico da covid-19 na igualdade de género", organizado pela Comissão Nacional para os Direitos Humanos, Mariana Vieira da Silva destacou que é preciso compreender que as desigualdades estão a agravar-se e com essa constatação desenhar políticas para o futuro pós pandemia.

Nas palavras da ministra, é preciso ter consciência que qualquer desigualdade entre homens e mulheres, por exemplo no emprego ou salarial, "não se traduz apenas nessa desigualdade salarial, o que já seria grave, mas também nas desigualdades nas pensões".