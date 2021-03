Actualidade

O árbitro Sebastian Coltescu foi suspenso pela UEFA até final da atual temporada, devido a "comportamento impróprio" no jogo Paris Saint-Germain-Basaksehir, da Liga dos Campeões de futebol, anunciou hoje o organismo, que afastou qualquer ação racista do romeno.

"Foi decidido suspender Sebastian Coltescu de exercer qualquer função de árbitro até final da época, ou seja, até 30 de junho de 2021, por comportamento impróprio durante um jogo da UEFA para o qual foi nomeado", lê-se num comunicado do Comité de Ética e Disciplina da UEFA.

No PSG-Basaksehir, em 08 de dezembro, da sexta ronda da fase de grupos da 'Champions', Coltescu exerceu as funções de quatro árbitro e foi acusado de um insulto racista ao treinador-adjunto da equipa turca, o camaronês Pierre Webó, situação que levou a interrupção do jogo, que só foi retomado no dia seguinte com nova equipa de arbitragem.