Covid-19

A pneumologista e ex-secretária de Estado da Saúde Raquel Duarte apresentou hoje um plano para redução das medidas restritivas que prioriza as medidas com maiores custos sociais, mentais e económicos e com menor efeito na carga da covid-19 em Portugal.

"O nosso objetivo foi priorizar as medidas de forma a refletir os critérios epidemiológicos, mas também os impactos sociais económicos e mentais", afirmou Raquel Duarte por videoconferência na reunião que juntou hoje investigadores e a classe política no Infarmed, em Lisboa.

Para elaborar este plano, os especialistas reviram a literatura existente, as medidas implementadas nos diferentes países, tendo em conta o seu efeito epidemiológico e os seus impactos, a nível económico, social e mental e a potencial adesão da população.