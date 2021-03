Covid-19

Portugal desceu a pique no último mês nas listas dos países com mais novos casos de infeção pelo novo coronavírus e novas mortes, mas mantém-se entre os dez com mais casos e mortes totais por milhão de habitantes.

De acordo com o 'site' estatístico Our World in Data, Portugal é o sétimo país (com mais de um milhão de habitantes) com mais mortes por milhão de habitantes atribuídas à covid-19: 1.622.

Acima de Portugal neste indicador encontram-se República Checa (2.027 mortes por milhão), Bélgica (1.920), Eslovénia (1.871), Reino Unido (1.837), Itália (1.650) e Hungria (1.643).