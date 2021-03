Covid-19

Mais cinco pessoas morreram devido a complicações associadas à covid-19 em Moçambique e outras 183 foram infetadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

Todas as vítimas mortais são de nacionalidade moçambicana, com idades entre 63 e 85 anos. As mortes foram registadas nos últimos três dias, indicou o Ministério da Saúde, em comunicado de atualização de dados.

Moçambique tem, assim, um total acumulado de 698 óbitos e 62.703 casos, dos quais 74% estão recuperados e 158 internados (67% destes pacientes na cidade de Maputo).