Covid-19

A Itália ultrapassou hoje a marca de 100.000 mortes devido à pandemia de covid-19, um ano após o aparecimento da doença no país, anunciou o Ministério da Saúde.

O país regista agora 100.103 óbitos, mais 318 que na véspera.

As regiões mais afetadas são a Lombardia, o coração económico do país, com quase 30.000 mortes, seguida por Emília-Romanha (quase 11.000), Piemonte e Véneto, com quase 10.000 óbitos cada, com os especialistas a considerarem que o número de vítimas é geralmente subestimado.