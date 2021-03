Actualidade

Duas criações da Companhia de Dança Contemporânea de Évora baseadas na obra de José Saramago vão fazer parte do Programa Comemorativo do Centenário do nascimento do escritor, que arranca em novembro deste ano e termina em 2022.

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, a Companhia de Dança Contemporânea de Évora (CDCE) revelou ter assinado um memorando de colaboração com a Fundação Saramago, precisamente no âmbito do Programa de Comemorativo do Centenário do nascimento de José Saramago (1922--2022).

"A colaboração visa a pesquisa e exploração artística do universo literário do escritor Nobel da Literatura, em diferentes suportes artísticos, nomeadamente Dança Contemporânea", indicou a CDCE.