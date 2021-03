Actualidade

O Presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, disse hoje que irá reunir de emergência o Governo para analisar as medidas de apoio às vítimas das explosões de domingo num quartel militar na cidade de Bata.

A informação, que está a ser divulgada pela televisão pública, TVGE, e pelo jornal AhoraGE, próximos do Governo, foi avançada pelo chefe de Estado, durante uma sessão pública, em Malabo, durante a qual tomou a segunda dose da vacina contra a covid-19.

As primeiras declarações em público do chefe de Estado sobre as explosões de domingo em Bata, cidade portuária na parte continental da Guiné Equatorial, surgem mais de 12 horas depois dos acontecimentos e quando o balanço provisório oficial de vítimas aponta 31 mortos e 600 feridos.