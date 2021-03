Covid-19

São Tomé e Príncipe registou hoje mais 17 casos positivos, aumentando o total de pessoas infetadas pelo novo coronavírus para 1.961, nas últimas 24 horas, período em que 22 pessoas foram consideradas recuperadas, indicou o Ministério da saúde.

De acordo com o boletim diário Covid-19 de hoje, as 17 novas infeções foram todas registadas em São Tomé, onde se encontram 10 pessoas internadas no hospital de campanha e 331 em isolamento domiciliar.

Na ilha do Príncipe quatro pessoas continuam em isolamento domiciliar.