Covid-19

O investigador João Paulo Gomes apelou hoje para uma "atenção redobrada" durante o processo desconfinamento no controlo dos aeroportos e fronteiras terrestres para evitar a introdução de novas variantes do SARS-CoV-2 no país.

"Estamos todos a desconfinar, todos os países estão a fazer o mesmo, estas variantes continuam a circular e novas variantes surgirão, potencialmente tão ou mais gravosas do que aquelas com as quais nós nos estamos a deparar, porque a população em todo o mundo vai ganhando imunidade", afirmou o cientista do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA), na reunião no Infarmed, em Lisboa.

Segundo João Paulo Gomes, "é normal" os vírus continuarem a adaptar-se e que as mutações que surjam sejam "melhor adaptadas" para lidar com o sistema imunitário das pessoas.