Actualidade

Dez mulheres portuguesas vão realizar outros tantos telefilmes, baseados em obras literárias, que serão rodados entre abril e agosto, em dez localidades do Centro de Portugal, e irão estrear-se na RTP, no final deste ano.

A produtora Ukbar Filmes, num comunicado hoje enviado à agência Lusa, revela que, para o projeto "Contado por Mulheres", desafiou "dez realizadoras de várias gerações, que possuem um forte sentido narrativo, com uma grande experiência, ora na representação ora na publicidade" e que "têm merecido grande reconhecimento a nível nacional e internacional em várias áreas".

São elas as atrizes Anabela Moreira, Ana Cunha, Cristina Carvalhal, Daniela Ruah e Maria João Luís, já com experiência de realização, a produtora Sofia Teixeira Gomes e as realizadoras Diana Antunes, Fabiana Tavares, Laura Seixas e Rita Barbosa.