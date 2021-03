Covid-19

A Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel (ANECRA) considera "absolutamente fundamental" a inclusão do comércio de automóveis já na primeira fase do desconfinamento, de acordo com um comunicado hoje divulgado.

Nessa nota, a associação diz ser "absolutamente fundamental que o Governo, face à clara melhoria da situação pandémica e perspetivando o previsível lançamento para breve de um plano de desconfinamento, considere desde já a inclusão do comércio de automóveis, novos e usados, entre as áreas de atividade económica, contempladas numa primeira fase do respetivo plano".

A ANECRA recordou que este "foi mesmo dos primeiros setores a retomar a atividade no primeiro desconfinamento em 2020, em grande parte, fruto do lançamento do protocolo sanitário do setor automóvel" uma peça "fundamental para o necessário sentimento de segurança e confiança de todos os diferentes atores envolvidos no processo: empresários, colaboradores, fornecedores e clientes".