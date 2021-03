Actualidade

O Famalicão anunciou hoje a rescisão de contrato com o treinador Jorge Silas e a contratação de Ivo Vieira para o comando da equipa principal, atual 17.ª e penúltima classificada da I Liga de futebol.

Em dois comunicados quase simultâneos, os minhotos deram conta de um acordo para a rescisão com o técnico que tinha contratado no início do mês de fevereiro, e que comandou a equipa apenas em seis jogos, e a contratação de Ivo Vieira, de 45 anos.

O novo treinador do Famalicão, que conta com mais de 130 jogos no principal escalão do futebol nacional, estava sem clube desde o início de fevereiro, quando deixou o comando do Al-Wehda, da Arábia Saudita