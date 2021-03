Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou hoje a médica Miroslava Gonçalves e a enfermeira Marta Lima Basto, no Dia Internacional da Mulher, e pediu um reforço permanente do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado atribui a ambas o título de comendadora da Ordem do Mérito, numa cerimónia restrita no Palácio de Belém, em Lisboa.

Na sua intervenção, o chefe de Estado afirmou que, "neste ano tragicamente marcado pela pandemia de covid-19", quis assinalar o Dia Internacional da Mulher com a condecoração destas duas profissionais de saúde e professoras, que se distinguiram "em tempos e sociedades diferentes".