Covid-19

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), instituição científica de referência no Brasil, anunciou na segunda-feira o início da sua produção em larga escala da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford.

Segundo indicou a Fiocruz em comunicado, serão entregues 3,8 milhões de doses até ao final do mês e 30 milhões em abril.

"A primeira linha em funcionamento hoje está produzindo cerca de 300 mil doses por dia. Ainda esta semana, caso a produção ocorra dentro do previsto, uma segunda linha de produção deverá entrar em operação para aumentar a capacidade produtiva. A expetativa é chegar até ao final de março com as duas linhas em funcionamento, com uma produção de cerca de um milhão de doses por dia", explicou a Fundação em comunicado.